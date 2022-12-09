Мэром Карабаша стал 36-летний бывший топ-менеджер завода

Станислав Афанасенко. Фото: администрация карабашского ГО

Новым главой Карабаша стал Станислав Афанасенко. Его выбрали депутаты местного собрания. Об этом сообщили в администрации Карабашского городского округа.

До сегодняшнего дня Станислав Афанасенко работал и.о. мэра Карабаша. Во время финального этапа отбора за него проголосовали 11 из 12 депутатов. Руководить городом новый глава будет до 2027 года.

Конкурентами Станислава Афанасенко в борьбе за пост были начальник финансового управления городской администрации Ирина Забнина и экс-сотрудник областного министерства строительства Вячеслов Коробейников. Все три претендента выступали с программами развития города и выдержали экзамен перед конкурсной комиссией.

Станиславу Афанасенко 36 лет. Он уроженец села Красная Заря Варненского района. По образованию юрист и специалист по планированию. В 2015-2021 годах был исполнительным директором миасского «Уральского завода спецтехники». В 2021 году перешел на завод «Карабашмедь», где стал заместителем гендиректора.

Предыдущий глава Карабаша Олег Буданов ушел в отставку, чтобы работать на автозаводе «УРАЛ».

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