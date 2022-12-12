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НовостиОбщество12 декабря 2022 1:58

В Челябинске выставили на торги три жилых недостроя

Дома строились на средства дольщиков
Андрей МОСКВИЧЕВ
Компания, строившая здания, признана банкротом

Компания, строившая здания, признана банкротом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске выставили на продажу три недостроенных жилых дома, которые возводились в рамках долевого строительства компанией «Радуга». Объекты появились на сайте «Торги.рф».

— Дата начала приема заявок — 12 декабря 2022 года. Окончание — 23 января 2023 года. Форма торгов: открытый аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи ценового предложения, — указано в объявлении.

Все три здания компании-банкрота находятся на Краснопольской площадке. Ранее свою помощь по решению пробем 700 челябинцев, которые вложили деньги в строительство, пообещало правительство региона.

Кстати, вчера, 11 декабря, перед началом Матча Звезд КХЛ губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор». Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов и хоккеист Никита Нестеров.

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