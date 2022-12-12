Поезд будет курортным: стало известно, когда «Ласточку» Челябинск-Магнитогорск продлят до «Абзаково»

"Ласточка" будет возить лыжников в горы по праздникам и выходным Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области продлят маршрут поезда «Ласточка», курсирующего между Челябинском и Магнитогорском. Электричка №7903/7904 станет доезжать до станции Новоабзаково. Оттуда туристы смогут попасть в горнолыжный центр «Абзаково».

Как уточнили в «Свердловской пригородной компании», изменения в маршрут ласточки внесут со 2 январе 2023 года. Возить любителей зимнего спорта к горнолыжному центру поезд будет не ежедневно, а только в праздничные дни и по выходным до 12 марта.

Гендиректор «Свердловской пригородной компании» Павел Кутловский рассказал КП-Челябинск, что маршрут до «Абзаково» сделают мультимодальным. На железнодорожной станции туристы пересядут в автобус, который довезет их до курорта. Идут переговоры о скидках на ски-пасс для пассажиров «Ласточки».

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