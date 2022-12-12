В Челябинске школьник с симптомами ОРВИ умер по пути в больницу

Мама вызвала скорую помощь, но в итоге повезла ребенка на такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске третьеклассник умер по пути в больницу — у него были симптомы ОРВИ. Трагедия случилась вечером 11 декабря. Как стало известно КП-Челябинск, мальчик заболел еще 9 числа, а накануне его состояние ухудшилось. Мама вызвала скорую помощь, но в итоге решила везти ребенка на такси, не дождавшись медиков.

До больницы мальчик не доехал, он скончался в машине. В минздраве Челябинской области заявили, что теперь медиков ждет проверка.

— Организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинской помощи, оказанной пациенту. Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациенту, — рассказали в пресс-службе минздрава.

Подключится ли к делу Следственный комитет, пока неизвестно - дозвониться до пресс-службы на момент публикации не удалось.

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