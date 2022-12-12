СК и прокуратура проверят обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Челябинске

Следственный комитет устанавливает причины случившегося Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 10-летнего мальчика в Челябинске. Сообщается, что мама привезла ребенка в больницу, когда у него ухудшилось состояние.

— Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным Следственного комитета, мальчик скончался утром 12 декабря в лечебном учреждении. Ранее говорилось, что ребенок умер по пути в больницу. Об этом сообщает и прокуратура, которая тоже организовала проверку.

— Организована проверка в связи с обнаружением 11 декабря тела 10-летнего ребенка в автомобиле такси вблизи медицинского учреждения, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, мальчик заболел еще 9 декабря, а вечером 11 декабря почувствовал себя гораздо хуже. Мама вызвала скорую помощь, но, не дождавшись медиков, решила везти ребенка на такси. По дороге он и умер. Известно, что у мальчика была диагностирована ОРВИ.

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