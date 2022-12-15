Укусил пес – вырос рог: косуля из нацпарка «Зюраткуль» ошарашила аномалией на голове

У самок рога обычно не растут. Фото: телеграм-канал Chel.Travel

На Южном Урале теперь живет единорог. В национальном парке «Зюраткуль» у косули Мурки появился необычный отросток на голове. Обычно у самок нет рогов. Это редкая аномалия, говорит старший научный сотрудник Сергей Городилов.

– Рог начал расти после того, как несколько месяцев назад на Мурку напала собака, приведенная в нацпарк туристами в обход установленных правил, – рассказали в телеграм-канале официального туристического портала Челябинской области.

Бойцовский пес сорвался с поводка. Косулю еле отбили от озверевшей собаки. И смогли выходить. Мурка пошла на поправку. И в это время сотрудники заметили, как на ее голове начал появляться аномальный отросток.

Мурка становится любимицей посетителей нацпарка. Фото: Оксана Войнова

– Видимо, сама природа решила таким образом позаботиться о выстрадавшей весь ужас и боль Мурке – подарила ей рог для самозащиты, – прокомментировали в сообществе национального парка «Зюраткуль» ВКонтакте.

Теперь необычная косуля удивляет посетителей нацпарка. Посмотреть на южноуральского единорога можно в доме лося «Сохатка».

Накануне съемочная группа «Непутевых заметок» проведала лосиху Гюльчатай. В новом выпуске телепередачи на Первом канале покажут и другие достопримечательности Южного Урала.

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