В Челябинске отложили реконструкцию бассейна в Металлургическом районе

Здание сдадут только в следующем году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Реконструкцию бассейна «Строитель» в Металлургическом районе Челябинска отложили до следующего года. Проект прошел через госэкспертизу уже после первоначальных сроков сдачи.

— Реконструкция здания плавательного бассейна «Строитель» — пристрой № 2, ул. 50-летия ВЛКСМ, 14, город Челябинск«, компания «Строймеханизация» — получила положительное заключение госэкспертизы. Дата заключения экспертизы — 12 декабря 2022, — указано в Едином Государственном реестре заключений.

Изначально здание с бассейном должны были сдать еще в ноябре 2022 года, но тогда у госэкспертизы возникли вопросы к проектной документации. Работы планируют продолжить в 2023 году.

Кстати, в Челябинске готовится к открытию региональный центр олимпийской подготовки по хоккею. Новый комплекс объединяет два крытых хоккейных корта, несколько тренировочных залов, медицинский центр, гостиницу и столовую.

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