К концу 2022 года в Челябинске откроют новый военкомат

Фото: Маргарита Павлова / Telegram

В Челябинске, к концу 2022 года, откроется новый обновленный военный комиссариат. В нем будут принимать жителей Калининского и Курчатовского районов.

Об подготовке к открытию расскзала сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. В ходе встречи с главным федеральным инспектором по региону Денисом Чернатьевом, обсуждались вопросы мобилизации и улушчения деятельности военкоматов.

— Наш субъект один из первых в стране, кто в инициативном порядке вошёл в число пилотных проектов и уже в этом году откроет обновленный комиссариат Калининского и Курчатовского района Челябинска. Открытие запланировано на конец декабря текущего года, — пишет Павлова в своем телеграм-канале.

Ранее реконструкцию бассейна «Строитель» в Металлургическом районе Челябинска отложили до следующего года. Проект прошел через госэкспертизу уже после первоначальных сроков сдачи.

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