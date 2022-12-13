Челябинская область вошла в рейтинг благополучия регионов

По показателям регион далеко не на первом месте Фото: Анастасия ОСИПОВА

Челябинская область заняла 24 место в рейтинге благополучия российских регионов. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества на основе данных Росстата.

— Челябинская область расположилась на 24 месте топ социально благополучных регионов. Индекс субъекта — 2,68, — цитирует результаты исследования фонда издание «Известия».

Это на одну позицию ниже, чем в прошлом году. Всего в рейтинге 35 регионов — на первом месте расположилось ЯНАО, а на последнем — Омская область. Индекс благополучия высчитывался на соотношении средней зарплаты к средней стоимости жизни.

Кстати, начало 2023 года в Челябинской области обещает быть денежным. Потому что с 1 января изменяется размер выплат, пособий, пенсий и МРОТ. Подсчитали, сколько денег теперь будут получать южноуральцы.

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