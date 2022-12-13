В Челябинске перестроят дорогу к микрорайону Чурилово

Начать реконструкцию улицы в ближайшие два года не выйдет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске собираются реконструировать дорогу в микрорайон Чурилово. Речь идет об участке улицы Линейной между проспектом Ленина и улицей Самохина.

Время начала работ определить проблематично: пока для реконструкции улицы только заказывают проект. В мэрии ищут подрядчика, который сможет его составить. По данным портала госзакупок, за проектно-изыскательные работы готовы заплатить 34,9 млн рублей.

Дорогу на Линейной должны реконструировать в соответствии со схемой развития уличной сети в Челябинске и с обеспечением безопасных условий для автомобилистов и пешеходов. Проектировщикам потребуется осмотреть пересчитать и измерить все объекты на участке. Например, если для дорожного ремонта потребуется снести деревья, то обязательно указать в документах их вид, высоту и даже диаметр стволов.

Подрядчику предстоит определить, нужно ли для реконструкции дороги переносить коммуникации. С учетом интенсивности движения подсчитают, сколько полос должно быть на улице. В администрации Челябинска требуют включить в проект тротуары шириной не менее 3 метров и велодорожки двухметровой ширины. Дорогу сделают из асфальтобетона, а вот материал для покрытия тротуаров поручают выбрать при составлении проекта.

Все планы по реконструкции улицы необходимо разработать до конца 2024 года. Потом их должны будут одобрить на публичных слушаниях. Также потребуется получить положительное заключение госэкспертизы. Только после этого получится начать дорожный ремонт.

Напомним, обновить дорогу в Чурилово мэр Челябинска Наталья Котова обещала еще весной 2021 года.

— Почему мы только сейчас сосредоточились на Парковом, Чурилово, Агалакова и Гранитной? Почему не смогли сделать этого раньше? — негодовала глава Челябинска.

Тогдашний вице-мэр по городскому хозяйству Максим Куляшов объяснял, что проектным работам мешает то, что земельные участки находятся в собственности у застройщиков и частных лиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.