Инклюзивный сквер в Челябинске откроют весной 2023 года

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске завершают благоустройство первого в городе инклюзивного сквера. Новая зона отдыха находится на пересечении улиц Труда и Володарского. Как сообщили в городской администрации, сквер откроют весной 2023 года.

Сквер в проекте (вверху и в реальности (внизу). Фото: администрация Челябинска

— Полностью безбарьерное пространство будет доступно для всех, независимо от возраста и особенностей здоровья, — пообещали в мэрии.

Сквер в проекте (вверху и в реальности (внизу). Фото: администрация Челябинска

Сейчас не во всех площадках сквера можно узнать те, что показывали в проекте, — хотя бы потому, что часть территории скрыта под снегом, а высадить ароматные растения в сенсорном саду зимой нельзя (по плану, в сквере должен появиться уголок с разными природными запахами).

Тем не менее, на территории уже появились детская и спортивная площадка, рабочие уложили разные виды покрытия на дорожках, установили шахматный стол и качели. В сквере появились скамейки, урны и фонари.

При благоустройстве не вырубали деревья, наоборот, добавили зеленых насаждений.

Фото: администрация Челябинска

Специализированные комплексы в сквере планируют поставить уже весной, когда станет теплее. По проекту, для детей должны оборудовать тактильный куб, песочницы и сенсорный лабиринт

Напомним, в создание сквера вложили более 8 млн рублей.

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