Челябинский облсуд отменил решение об освобождении экс-следователя по делу о смертельной драке

Дело экс-следователя повторно рассмотрит Центральный районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд во вторник, 13 декабря, отменил решение об освобождении из СИЗО бывшего следователя по особо важным делам Дмитрия Зыкова, который является участником драки со смертельным исходом. Экс-силовику могут избрать новую меру пресечения. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе облсуда.

— При рассмотрении апелляционной жалобы потерпевшей стороны, суд апелляционной инстанции выявил существенные нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении материала в суде первой инстанции. Материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд, — прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Дело бывшего следователя рассматривал Центральный районный суд. В конце ноября он принял решение освободить из-под стражи Дмитрия Зыкова.

Изначально Зыков обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Но потом его дело переквалифицировали на статью о побоях (116 УК РФ). Второй участник драки, следователь Кирилл Зубков продолжает оставаться в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел возле ночного клуба «Опера» в ночь на субботу, 28 мая. Следователи Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков проезжали мимо и заметили дерущихся мужчин. Они решили разнять драку, после чего погиб житель Копейска Дмитрий Гончаров. Момент происшествия попал на видео.

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