В Челябинской области на карантин отправили 17 тысяч школьников

Некоторые уроки продолжают проводить дистанционно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области уже 17 тыс. школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом КП-Челябинск рассказала первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова.

— Сейчас на карантин закрыты классы в 184 школах. Где-то закрыт один, где-то несколько классов, — уточнила замминистра. Она добавила, что пока уроки посещать нельзя, школьники продолжают учебу дистанционно или по индивидуальным программам. Технологию онлайн-уроков во многих школах отработали за время пандемии коронавируса.

— Территориально достаточно ровно расположены карантинные классы. Практически во всех муниципалитетах они есть. Побольше их в небольших школах, потому что, как правило, это небольшие помещения, где дети чаще пересекаются между собой, — рассказала Елена Коузова в эфире радио КП-Челябинск (95,3 FM). Процент находящихся на карантине учеников она назвала небольшим: всего в Челябинской области 430 тыс. школьников.

— При этом надо сказать что ситуация стала чуть похуже к концу прошлой недели и началу этой недели. На прошлой неделе только единично было закрыты классы, — рассказала замминистра образования. — Класс закрывается на карантин, когда около 20% детей отсутствует. Это не значит, что болеют все. Сейчас школы в основном принимают решение о карантине там, где порог около 20% присутствует, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости.

Напомним, эпидемический порог по гриппу и другим ОРВИ в Челябинской области превышен в два раза, заболеваемость растет.

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