Обещали научить финансовой грамотности: мошенники 5 месяцев крали деньги у жительницы Челябинской области

Мать двоих детей надеялась поправить материальное положение, но вместо этого оказалась в долгах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Челябинской области лишилась 1,2 млн рублей из-за мошенников.

51-летней матери двоих детей позвонил незнакомец. Он предложил жительнице Озерска пройти курсы финансовой грамотности по государственной программе.

Мужчина убеждал, что обучение бесплатное, зато поможет домохозяйке улучшить финансовое положение. У озерчанки как раз были трудности с деньгами, поэтому она легко согласилась записаться на курсы.

«Обучение» проходило через мобильное предложение. Куратор курсов убеждал горожанку попробовать свои силы в инвестировании.

По указанию аферистов домохозяйка стала брать кредиты. В банках она врала, что деньги нужны для ремонта в квартире. Женщина оформила пять кредитов и в течение пяти месяцев перечисляла деньги на «платформу для инвестиций». В общей сложности она отправила мошенникам 1,2 млн рублей.

Затем жительнице Озерска сообщили что вложенные ей деньги «сгорели» и посоветовали оформить процедуру банкротства. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, после обращения пострадавшей возбудили уголовное дело о мошенничестве. Аферистов сейчас разыскивают.

Ранее в Челябинской области вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды, похитившим 104 млн рублей.

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