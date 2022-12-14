Возле челябинского аэропорта разобьют сквер с кедрами, фиолетовыми цветами и качелями

Иллюстрация: дизайн-проект будущего сквера

Рядом с челябинским аэропортом появится новый сквер. За его создание готовы заплатить 8,8 млн рублей. Сейчас «Челябинское авиапредприятие» ищет подрядчика для благоустройства привокзальной площади и прилегающей территории.

Иллюстрация: дизайн-проект будущего сквера

Исполнитель обязан будет приступить к работе в апреле 2023 года. На обустройство озелененной зоны отдыха ему дадут 8 месяцев — сквер должен быть готов к декабрю 2023 года.

Судя по проекту, опубликованному на портале госзакупок, ключевыми элементами в сквере будут хвойные деревья и фиолетовые цветы. Возле аэропорта планируют посадить кедры, ели, туи, можжевельник, а на газонах посеют шалфей, котовник, веронику, кустовые астры, барвинок и живучку ползучую.

"Шалфейная дорожка". Иллюстрация: дизайн-проект будущего сквера

В парке будет стоять бюст Игоря Курчатова, а рядом —скамейки и качели. На площадке для отдыха посетителей аэропорта посадят одинокий остролистный клен.

Сквер и внутренний терминал аэровокзала соединит пересекающая автопарковку пешеходная дорожка.

А вдоль границы аэропорта планируют высадить плотную живую изгородь их туй и елей.

Живая изгородь появится вокруг территории аэропорта. Ей же разделят разные зоны в сквере.Иллюстрация: дизайн-проект будущего сквера

Напомним, в Челябинске заканчивают благоустройство первого в городе инклюзивного сквера. Открыть зону отдыха собираются весной 2023 года.

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