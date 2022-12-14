Ремонт обещают провести без особых сложностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Челябинска расширят аварийный перекресток в микрорайоне Чурилово. Об этом стало известно сегодня, 14 декабря, на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. Речь идет о пересечении улицы Эльтонской 1-й с улицей Линейной, переходящей в Самохино - прямо на въезде в Чурилово.

Жители микрорайона жалуются, что дорога здесь узкая, из-за чего возникла высокая аварийность. Масла в огонь подливают ситуации, когда маршрутчики высаживают пассажиров прямо посреди улицы.

— Улица Линейная действительно узкая, с ней все непросто — там еще и ТЭЦ стоит. Но решения по этому вопросу прорабатываются, — заверил Текслер.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что перекресток расширят уже в следующем году.

— Есть предложение весной в рамках ремонтных работ сделать там дополнительные полосы, чтобы расширить перекресток без особых сложностей, — добавил Нечаев.

Губернатор также рассказал о планах продления трамвайных путей до Чурилово. Проект может быть связан с метротрамом, но о сроках реализации пока ничего неизвестно.

Какие еще дорожные работы планируются в Чурилово, читайте в нашем материале.

Если вы задали вопрос губернатору или столкнулись с такой же проблемой – пишите в редакцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.