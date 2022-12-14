Поздравления миллиардеру: за что Текслер поблагодарил Виктора Рашникова

На прямую линию поступило более 4 тысяч вопросов. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер воспользовался моментом и во время прямой линии высказал благодарности председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову. Он поблагодарил его за помощь в развитии Магнитогорска.

Глава региона отметил, что там еще без поддержки областного бюджета начали обновлять общественный транспорт. Сейчас строится технопарк «Притяжение».

- Хочу еще раз поздравить Виктора Филипповича с присвоением звания Героя труда, - с улыбкой сказал губернатор.

Напомним, что звание было присуждено Виктору Рашникову в ноябре этого года.

Кстати, Виктор Рашников снова оказался в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Правда, вышел уже не в десятку, а в двадцатку, заняв 18-ое место. Сейчас его состояние оценивается в 6,6 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Алексеем Текслером 14 декабря 2022: губернатор отвечает на вопросы жителей

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы задали вопрос губернатору или столкнулись с такой же проблемой – пишите нам на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».