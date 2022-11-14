Путин присвоил владельцу ММК Виктору Рашникову звание Героя Труда

Виктор Рашников. Фото: мэрия Магнитогорска

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников получил звание Героя Труда. Соответствующий указ в понедельник, 14 ноября, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Рашникову Виктору Филипповичу — председателю совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область, — говорится в указе.

Напомним, 15 марта Совет Европейского Союза опубликовал четвертый пакет санкций против России, включив в него председателя совета директоров и контролирующего акционера ПАО «ММК» Виктора Рашникова. В ЕС посчитали, что магнитогорский предприниматель «вовлечен в сектора экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

В августе Виктор Рашников пополнил расширенный санкционный список США. Вместе с ним в перечне также оказалась группа компаний, входящих в структуру ММК.

Представители комбината считают санкции против них контрпродуктивными и необоснованными. Сейчас компания оспаривает введенный против ММК запрет.

В сентябре власти Венгрии попросили ЕС снять санкции с трех российских предпринимателей, среди которых есть Виктор Рашников. Дополнительно Будапешт попросил расширить санкционные исключения по части предоставления гуманитарной помощи. Однако такие предложения «привели в ярость» другие страны европейского блока.

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