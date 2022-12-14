Текслер работает на посту губернатора с 2019 года. Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что планирует пойти на второй срок правления регионом. Об этом стало известно сегодня, 14 декабря, во время прямой линии. Житель области попросил Текслера остаться хотя бы до 2026 года, на что губернатор заверил — постарается и подольше.

— Я планирую идти на второй срок — до 2029 года, — рассказал Текслер. — У нас куча планов, большое количество проектов, которые реализуем, и они уходят далеко за 2024 года. Конечно, будем стараться сделать все пораньше. Но я строю планы на длительную перспективу, если жители меня поддержат.

Напомним, Алексей Текслер начал исполнять обязанности губернатора с марта 2019 года, а в сентябре — официально вступил в должность главы региона.

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