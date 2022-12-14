«200 метров с чемоданом»: для пассажиров «Ласточки» запустят автобусы с вокзала Магнитогорска

«Трамваи это хорошо, но их одних недостаточно», – Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Городской транспорт ужасен. С железнодорожного вокзала Магнитогорска трудно уехать, – такая проблема прозвучала сегодня на прямой линии с губернатором региона. Прибывая в город на «Ласточке» вечером, люди не могут дождаться общественного транспорта. После 8 вечера он будто исчезает.

Глава города Сергей Бердников отметил, что буквально в 200 метрах от вокзала есть трамвайная остановка. И вагоны ходят регулярно вплоть до полуночи. Вдобавок ходят малые автобусы и такси. Однако губернатор Алексей Текслер поручил проработать автобусное сообщение:

– 200 метров с чемоданом - это же так непросто. Нужно, чтобы прям к приезду «Ласточки» подходили большие удобные автобусы. Проработайте это с Миндором. Сделайте предложение. Мы его рассмотрим.

Сергей Бердников губернатора понял. Пообещал заняться вопросом и направить предложение Миндору.

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