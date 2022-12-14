Текслер предложил навсегда запретить промышленное рыболовство в Аргазинском водохранилище

Южноуральцев и гостей региона буквально лишают места отдыха Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Алексей Текслер предложил раз и навсегда запертить промышленное рыболовство в Аргазинском водохранилище. К губернатору Челябинской области во время прямой линии обратились рыбаки, которых уже долгое время волнует этот вопрос.

— Мы договаривались там вообще убрать промышленный лов, водоохранная инспекция дала выловить какие-то количество, — рассказал Текслер. — Водохранилище — природный памятник, из него вода попадает в Шершни. Раз и навсегда запретить - такая возможность у нас есть. Предлагаю подключить рыбаков, чтобы все было открыто и они могли строить свои планы. Многие по этому поводу переживают, и я тоже переживаю.

Напомним, осенью этого года рыбаки забили тревогу из-за промышленной ловли. По их словам, пару лет все было хорошо, южноуральцы и гости региона получали удовольствие, таская удочкой хорошую рыбу. Но счастье было недолгим. Пришла промышленная ловля, и жители региона собрали уже более 6 тысяч подписей, чтобы остановить это.

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