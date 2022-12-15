В Челябинской области могут запретить вылов рыбы на Аргазинском водохранилище

Речь идет о промышленном рыболовстве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил провести исследование Аргазинского водохранилище. Одна из целей — запретить хозяйственное рыболовство на водоеме.

— Некоторые говорят, что вылов способствует определенным задачам для того или иного водоема. Надо сделать экологические, ихтиологические исследования и по итогам их принять решение, — рассказал Алексей Текслер в ходе прямой линии.

Как уточнил губернатор к вопросу подключат также и самих рыболовов. Само Аргазинское хранилище, кстати, является памятником природе. Решение о запрете примут уже в 2023 году.

Ранее Алексей Теклсер объявил о том, что к 2026 году Челябинская область будет сортировать 100 процентов отходов. Половину — отправлять на переработку.

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