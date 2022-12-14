В Челябинской области через 4 года будут сортировать 100% мусора

О планах развития инфраструктуры сортировки и переработки мусора рассказал губернатор на прямой линии Фото: Андрей АБРАМОВ

К 2026 году Челябинская область будет сортировать 100% отходов. Половину – отправлять на переработку. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер, отвечая на вопрос челябинки в ходе своей прямой линии:

– Сейчас в регионе 4 центра сортировки мусора. Количество будем увеличивать. Такие объекты появятся и в Челябинске, и в других муниципалитетах. Ежегодно порядка тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов мы ставим по региону. Они сетчатые или красные. Еще три тысячи за свои средства установит Регоператор.

Такими темпами за год-полтора Челябинск и Копейск будут полностью обеспечены баками для раздельного сбора мусора, сообщил губернатор. И добавил, что Челябинская область единственная в УРФО получила федеральную поддержку по этому направлению.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На рекультивацию свалок Челябинской области в грядущем году направят более 270 млн рублей. В планах распрощаться и с уже закрытой Магнитогорской городской свалкой. Второй по значимости после Челябинской. От нее избавились два года назад, превратив в большой зеленый холм. Владимир Путин назвал проект рекультивации наиболее успешным в России. Недавно регион вошел в топ-10 по эффективности в сфере обращения с отходами. Южный Урал впервые оказался в рейтинге «Зеленой премии».

«Чистый воздух» дал результаты и в плане сокращения выбросов на Коркинском разрезе. Они упали на треть. Три независимые лаборатории не смогли обнаружить превышение ПДК. Проект ликвидации крупнейшего в Евразии разреза рассчитан до 2042 года.

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