В Челябинске продают участок под жилую застройку за 150 млн рублей

К участку уже готов план застройки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске выставили на продажу участок под жилую застройку в центре микрорайона Парковый. Продавец в объявлении на «Авито» просит за землю 150 миллионов рублей.

— Участок находится в собственности. Земли, предлагаемые под жилую застройку, расположены в центре нового микрорайона по адресу Краснопольский проспект, 19. На коммерческие площади на первом этаже есть потенциальные покупатели, — пишут в объявлении.

Как объясняют авторы уже разработан план застройки. Суммарно площадь участка составляет восемь тысяч квадратных метров.

Ранее в Челябинске выставили на продажу три недостроенных жилых дома, которые возводились в рамках долевого строительства компанией «Радуга». Объекты появились на сайте «Торги.рф».

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