В Челябинске выставили на продажу молокозавод за 21 миллион рублей

На заводе можно производить большой ассортимент продукции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под Челябинском выставили на продажу молочный завод «Мирный», расположенный в 15 километрах от города. Продавец на «Авито» просит за него 21 миллион рублей.

— Общая площадь территории 8031,41 кв. м. Оснащено оборудованием по производству и упаковке продукции. Производительность составляет 18 тонн в смену. В настоящее время завод законсервирован, готов к производству, — указано в объявлении.

По словам автора, на производстве можно выпускать широкий ассортимент молочной продукции.

Ранее в Челябинске выставили на продажу участок в микрорайоне Парковый под жилую застройку. Потенциальному покупателю он обойдется в 150 миллионов рублей.

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