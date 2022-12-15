Три часа – и вы в Сургуте: в челябинском аэропорту запустят новы авиарейс

Первый рейс назначен на 8 января Фото: Андрей АБРАМОВ

Авиакомпания Utair запустит воздушный рейс из Челябинска в Сургут. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», самолеты начнут летать с 8 января 2023 года.

Рейсы станут выполнять по средам и воскресеньям на самолете ATR-72. Из Челябинска воздушные суда будут отправлять в 16:50. А из Сургута в Челябинск самолеты станут отправляться в 13:10.

Самый дешевый билет стоит 2,5 тыс. рублей. В пути пассажиры проведут 2 часа и 40 минут.

До конца 2022 года из Челябинска в Сургут летают Superjet компании RedWings. Они в пути между аэропортами проводят 1 час 50 минут.

Ранее из Челябинска запустили дополнительные воздушные рейсы в Москву.

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