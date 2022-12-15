Бывший участник «Дома-2» устроил скандал в челябинском KFC из-за мятых банок пива

Активист вызвал полицию в ресторан KFC. Фото: Альфред Джавадов

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Альфред Джавадов устроил очередной скандал в Челябинске. На этот раз под раздачу попал ресторан KFC. Альфред обнаружил, что там продают пиво в мятых банках, а еще соусы — без маркировки. Такая несправедливость возмутила южноуральца, поэтому без лишней лирики он вызвал полицию.

— Мятые консервные банки вызывают ботулизм, а банки с пивом или газировкой — окисление, — добавил Джавадов.

На место прибыли полицейские, которые согласились с челябинским активистом и начали фиксировать товар, запрещенный к продаже. В итоге больше десятка пивных банок и десятки соусов отправились в черный пакет, который потом обещают передать Роспотребнадзору. Разборки Альфреда и ресторана растянулись минимум до половины четвертого утра.

Напомним, Альфред Джавадов родился в Челябинской области, несколько лет назад сходил на телепроект «Дом-2», а теперь часто мелькает в скандальных новостях. То накроет стриптиз-клуб, обвиняя девушек в проституции, то ворвется в бар с заявлениями, что там продают наркотики, а недавно даже устроил стрельбу в ресторане.

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