В Челябинской области назначили спецпоезда для тех, кто хочет в Москву на новогодние каникулы

Челябинцы смогут отправиться в железнодорожное путешествие в новогодние каникулы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Челябинска в конце декабря и начале января отправят дополнительные поезда в Москву. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, назначили сразу шесть внеплановых рейсов в столицу и столько же обратно.

Желающие встретить Новый год в Москве челябинцы смогут сесть на поезд №287/288. Из Челябинска он выедет 27 декабря, а в обратный путь на Южный Урал отправится 29 декабря.

28 декабря челябинцы смогут занять места в поезде №283/284. Из столицы в Челябинск он выедет 30 декабря. И он же снова отправится в Москву 7 января.

На 2 и 8 января назначены рейсы поезда №261/262. Из Москвы в Челябинск этот поезд выедет соответственно 3 и 9 января.

Есть также дополнительный поезд №212/211. Он отправится из Москвы в Челябинск 4 января, а из Челябинска обратно в столицу выедет 7 января.

Билеты на «новогодние» поезда уже поступили в продажу. Стоимость разнится. Например, на ближайшем поезде, выезжающем из Челябинска утром 27 декабря, билет в плацкарт стоит 4,2 тыс. рублей а проезд в купе обойдется в 6,7 – 8,2 тыс. рублей (нижняя полка стоит дороже).

Напомним, и Челябинска с января назначили новые авиарейсы в Сургут.

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