«Как на пороховой бочке живем»: в Челябинске частично обрушилась стена многоквартирной трехэтажки

Кадр с видео: ЧП Урал / Vk.com

В жилом трехэтажном доме №17 на улице Доватора в Челябинске начала обрушаться стена. На фасаде появились большие дыры и трещины. Видеозаписью последствий поделился в соцсетях один из жильцов.

— Эта стена уже когда-то падала. Жильцов переселяли, восстановили стену, но как результат - видно, что происходит. Сегодня стал стучаться по этой стене. Она полая вся, — отмечает мужчина.

В администрации Челябинска на претензии автора видео отметили, что дом был признан аварийным. Расселение жильцов планируется осуществить в 2034 году.

— Для обеспечения безопасных условий проживания граждане, могут рассмотреть возможность предоставления для временного проживания жилого помещения маневренного фонда, о чем они 21 января и дополнительно 6 июля были уведомлены письмами, — говорится в ответе мэрии под видеороликом в соцсетях.

Примечательно, что в здании находятся несколько магазинов, мастерская, парикмахерская и даже отдел ЗАГС. Они до сих пор продолжают свою работу.

Ранее в аварийном общежитии на улице Мира, 102, разобрали стену. Жильцов при этом не расселили. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку, после которой возбудили уголовное дело о халатности.

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