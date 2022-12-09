В Челябинске возбудили уголовное дело из-за общежития, где разобрали стену, не выселив людей

Фото: ОНФ по Челябинской области

В Челябинске ремонт, начатый в аварийном общежитии по улице Мира, 102, обернулся уголовным делом. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

— По факту нарушения жилищных прав жильцов возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса (Халатность), — уточнил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по Челябинской области Александр Скорик. — Действиям администрации и управляющей компании будет дана оценка, в том числе с точки зрения безопасности проводимых демонтажных работ.

Напомним, жильцы ветхого здания многие годы жаловались на текущие трубы, аварийную электропроводку и разрушающиеся стены. Дом был признан аварийным только в этом году. Недавно в нем начали ремонт — рабочие разобрали всю торцевую стену с первого по пятый этаж. Перед стартом работ жильцов не отселили.

Докладывать лично ему о ходе проверки общежития поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Собственную проверку инициировали также в прокуратуре Челябинской области.

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