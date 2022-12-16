Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Челябинской области

Стало известно о состоянии конвоира, на которого напал осужденный в Карабаше Челябинской области. Как стало известно КП-Челябинск, мужчину перевели в областную больницу.

— Состояние остается стабильно тяжелым, — уточнили в пресс-службе минздрава.

Что касается осужденного, которому выстрелили в ногу, ему оказали всю необходимую помощь. В лечении он не нуждается.

Напомним, 15 декабря в карабашском суде после вынесения приговора за убийство тещи 40-летний мужчина напал на конвоиров. Он попросился в туалет, а когда вышел, достал заточку и кинулся на полицейского. Чтобы утихомирить мужчину, конвоиры выстрелили ему в ногу. Теперь южноуральцу придется отвечать не только за убийство, но и за побег из-под стражи и посягательство на жизнь сотрудника органов.

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