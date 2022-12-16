В Челябинской области автомобилистов попросили отказаться от дальних поездок из-за снегопадов

Автомобилистов также просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области синоптики на выходных прогнозируют снегопады. Из-за непогоды дорожники будут осуществлять дежурство на трассах с использованием снегоуборочной техники. Автомобилистов просят быть внимательным за рулем и по возможности воздержаться от дальних поездок.

— Водителям необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, — просят в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Дежурство на федеральных трассах будет осуществляться на выходных круглосуточно. Сообщить о нештатной ситуации на дорогах можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp).

Хотя в Челябинской области и будут снегопады, но сильных морозов не ожидается. Температура воздуха даже дойдет до +2 градусов.

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