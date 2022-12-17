В челябинском зоопарке украсили к Новому году жирафа и сурикатов

Фото: Челябинский зоопарк

Челябинский зоопарк украсили к Новому году. На древесных ветвях развесили елочные шары, для посетителей открыли фотозону с уютным камином и игрушечным семейством белых мишек. Нарядили даже жирафа — фигуру на центральной площадке, живого жирафа в зоопарке нет, хотя его и собирались приобрести. «Шкуру» декоративного зверя украсили снежинки, а длинную шею — теплый шарф. Веселые новогодние колпачки выдали также фигуркам сурикатов.

— Новогоднее настроение пришло в Челябинский зоопарк вместе с праздничными декорациями и настоящей уральской зимой, — прокомментировали в пресс-службе зоопарка.

Следующие на очереди в подготовке к празднику — питомцы. В прошлом году тиграм из зоопарка подарили картонных снеговиков и любимые кошачьи игрушки — коробки. А других животных порадовали зелеными елками.

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