В Челябинской области 18 декабря потеплеет до +1 и пойдет дождь

Снег выпадет, но сразу начнет таять Фото: Елена КОЛЧИНА

В Челябинской области в воскресенье 18 декабря прогнозируют потепление до -4, +1 градуса и мокрый снег, переходящий в дождь. Неприятных ощущений тем, кто окажется на улице, добавит ветер. Он будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают, что на дорогах усилится гололедица.

В ночь на понедельник 19 декабря температура опустится до -6, -1 градуса. А вот днем потеплеет еще до -1, +4. Мокрый снег продолжится, не отступит и гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В регионе уже привели в повышенную готовность сотрудников ДПС и дорожные службы. Но южноуральских водителей в ГИБДД все равно попросили не рисковать и остаться дома в непогоду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.