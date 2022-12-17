В Челябинской области началась благотворительная акция «Елка желаний»

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области начали предновогоднюю благотворительную акцию «Елка желаний». Ее старт объявил губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

Глава региона снял с елки шар, в котором было спрятано желание, загаданное семилетним Марком из Кусы. Губернатор пообещал исполнить детскую мечту и подарить ребенку велосипед. Ирина Текслер подарит синтезатор 11-летнему Яну из Волновахи.

– В этом году марафон добра, в первую очередь, коснется детей военнослужащих. А также у ребят из подшефных территорий Челябинской области, — пояснили в пресс-службе губернатора.

Известно, что среди других подарков, которые попросили маленькие участник акции, — спортивное снаряжение, принадлежности для творчества, электронные игрушки и книги.

— У каждого из нас есть возможность стать добрым волшебником и исполнить новогоднюю детскую мечту. Я очень рад, что новогоднюю «Елку желаний» поддерживает весь регион, все наши муниципалитеты, предприятия, все наши жители, а также поддерживают похожую акцию «Снеговики добряки», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Добавим, «Елку желаний», в рамках которой чиновники исполняют желания детей, Челябинский области проводят в четвертый раз. Одно из прошлогодних детских желаний исполнили всего пару месяцев назад. Челябинского подростка Алексея Смородова вместе с мамой и сестрой пригласили на автогонки.

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