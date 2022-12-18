В пожаре в ТЦ Снежинска Челябинской области пострадал один человек

Горела площадь 400 кв. м. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В ТЦ «Универмаг» в Снежинске Челябинской области загорелся товар на третьем этаже на площади 400 кв.м. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, в результате ЧП пострадал один взрослый.

— Самостоятельно здание покинуло 68 человек, пятерых вывели с помощью спасательных комплектов, — уточнили в ведомстве.

В 12:35 пожар ликвидировали. На месте работают сотрудники специального управления №7 федеральной противопожарной службы МЧС России. На месте работали 57 человек личного состава, 7 автоцистерн, две автолестницы, сообщили в пожарной охране Снежинска.

Напомним, о пожаре сообщили очевидцы. В соцсетях пишут, что это уже не первое возгорание.

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