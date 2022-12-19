Машину смяло, как фольгу: при столкновении иномарок в Челябинской области погибла женщина

Фото: ОМВД по Каслинскому району

Страшная авария случилась вечером 18 декабря в окрестностях Каслей. На дороге Касли-Озерск столкнулись Hyundai Solaris и Hyundai ix35, погибла женщина.

Как рассказали в ОМВД по Каслинскому району, 47-летняя женщина-водитель Solaris не справилась с управлением на изгибе дороги. Ее машину выбросило на встречную полосу — и на ехавший по ней кроссовер ix35.

Ударом сплющило всю переднюю часть кроссовера и буквально согнуло Solaris в дугу.

Фото: ОМВД по Каслинскому району

— В результате ДТП водитель Hyundai Solaris от полученных травм скончалась на месте, — рассказали в полиции Каслинского района.

Пострадала также 34-летняя пассажирка Hyundai ix35. С травмами женщину увезли в больницу.

Напомним, накануне машины на трассе в Челябинской области встали в пробке из-за мокрого снега.

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