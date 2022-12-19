Дождь не прошел даром: на челябинских дорогах утром ДТП и пробки

Челябинцы застряли в пробках Фото: Алена МЫЗГИНА

В Челябинске уже к 8:00 в понедельник 19 декабря образовались дорожные заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил их интенсивность в 7 баллов. Сразу в нескольких городских районах случились ДТП.

На дорогах сырость Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Наиболее напряженная ситуация на улицах Братьев Кашириных, Труда, Воровского, Комарова, проспектах Победы и Ленина. Машины застряли также на плотине Шершневского водохранилища.

Новое украшение на улице Свободы возвышается над снежной кашей Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Накануне в Челябинске шел сильный снег. Метеорологи предупреждали о декабрьском дожде, и действительно: в части районов Челябинска с утра моросит дождь. Температура воздуха поднялась выше нуля: утром она составила +1 градус.

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