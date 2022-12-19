В Челябинской области опрокинулся школьный автобус

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области улетел в кювет и перевернулся школьный автобус. ДТП случилось утром 19 декабря на первом километре дороги Миасс-Атлян.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария обошлась без пострадавших. Пассажиров в автобусе, к счастью, не было. 60-летний водитель ПАЗа тоже уцелел.

По предварительным данным, автобус съехал с дороги и опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением.

— Путевая документация, техническое состояние транспортного средства соответствуют предъявляемым требованиям, — уточнили в УГИБДД.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, а автобус пытаются вытащить из сугроба.

Ранее в Челябинской области в жуткой аварии с двумя Hyundai погибла женщина-водитель и пострадала пассажирка.

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