Подогреваемые бассейны и места для загорающих хотят обустроить возле ТРК в Златоусте

Фото: администрация Златоуста

В Златоусте планируют создать термальный комплекс с искусственно подогреваемыми бассейнами. Заведение должно расположиться возле ТРК «Тарелка» на улице Таганайской. Как сообщили в мэрии города, проект выносят на публичные слушания. Обсуждение строительных планов состоится 11 января.

Фото: администрация Златоуста

У ТРК хотят разместить бассейны, воду в которых будут искусственно подогревать. В спа-комплексе должны появиться отдельные зоны для купания детей и взрослых. Проектом также предусмотрены площадки для загорания. Одновременно заведение сможет принимать до 300 посетителей.

Строить термальный комплекс планирует ООО «Уреньга-Резорт» — компания бывшего мэра Златоуста Вячеслава Жилина. Еще одна его фирма, «Тургояк-Резорт» собирается открыть термальный комплекс на озере Тургояк. Ранее Вячеслав Жилин рассказал КП-Челябинск, что во время подготовки проекта проводили и проверку и выяснили: спрос на лечебно-оздоровительные услуги и спа-отели есть.

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