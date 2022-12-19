В Челябинской области закрыли на карантин 18 школ из-за ОРВИ и гриппа

Для школьников могут проводить занятия дистанционно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом до сих пор оценивается как эпидемическая. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент на карантин закрыты 18 школ. Учебный процесс также был приостановлен в 878 классах 29 образовательных учреждений.

— Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога в 2,5 раза, в том числе среди взрослого населения в 4,3 раза, детей школьного возраста в 2 раза, детей 3-6 лет в 1,4 раза, детей до 3 лет в 1,43 раза, — отметили в челябинском Роспотребнадзоре.

Напомним, решение о закрытии на карантин школы принимается директором образовательного учреждения. Он может это сделать, если болеет свыше 20% детей.

На прошлой неделе в больницах и соцучреждениях Челябинской области был введен карантин из-за ОРВИ и гриппа. В помещениях теперь ежедневно проводится дезинфекция, соблюдается необходимый температурный режим. Также рекомендуется носить медицинские маски.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru