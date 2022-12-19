Из-за гололеда отменили автобусные рейсы по маршруту Челябинск – Курган

В Курганской области ожидают, что гололед сохранится и в последующие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в понедельник, 19 декабря, отменили все автобусные рейсы в курганском направлении. Из-за гололеда на федеральных трассах в соседнем регионе ввели ограничения пассажирского транспорта.

— 19 декабря с 00:30 часов движение автобусов по дорогам федерального значения, а также регионального и межмуниципального значения запрещено, — сообщили в УГИБДД по Курганской области.

Ограничения снимут, когда улучшится погода. Однако в ведомстве ожидают, что гололед сохранится и в последующие дни.

Напомним, сегодня утром в Челябинской области на автодороге Миасс – Атлян перевернулся школьный автобус. Детей в салоне не было, водитель не пострадал.

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