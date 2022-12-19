В центре Челябинска появятся офисные здания и торговый центр

Проект строительства обсудят на публичных слушаниях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Челябинска на публичных слушаниях обсудят проект строительства ТРК и офисных зданий в центре Челябинска. Как уточнили в мэрии города, объекты должны появиться на месте сгоревших домов по улице Российской.

— Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц: Труда, Российская, Братьев Кашириных, Каслинская, Красная, транспортных развязок на пересечении автодороги «Меридиан» с улицами Труда и Бажова в Центральном, Калининском и Тракторозаводском районах города Челябинска, — указано в постановлении мэрии.

Согласно проекту ТРК будет небольшим — 403 квадратных метра и будет расчитан на 30 посетителей. Площадь офисных зданий составит 1 тысячу 600 квадратных метров. Сами слушания пройдут 22 декабря в Доме архитектора.

Ранее стало известно, что в Златоусте планируют создать термальный комплекс с искусственно подогреваемыми бассейнами. Заведение должно расположиться возле ТРК «Тарелка» на улице Таганайской.

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