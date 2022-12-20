В Челябинской области возросла заболеваемость свиным гриппом

Пороги заболеваемости особенно превышены среди взрослых
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинской области резко вырос уровень заболеваемости свиным гриппом. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, он составляет 89 процентов от от общего числа заболевших гриппом.
— Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как эпидемическая. За неделю с 12 по 18 декабря по заболеваемости гриппом, грипп А (H1N1), известный как свиной, составил 89% от общего количества заболевших, — объяснили в ведомстве.
Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что уровни заболеваемости по ОРВИ в регионе также значительно превышают эпидемиологический порог — особенно среди взрослых.
Ранее стало известно, что в Челябинской области на карантин закрыты 18 школ. Учебный процесс также был приостановлен в 878 классах 29 образовательных учреждений.
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