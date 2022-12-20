Из-за гололедицы мусоровозы не могут проехать в отдельные поселки на юге области

Фото: ЦКС

Снегопад и ледяной дождь, прошедшие в Челябинской области, накануне затруднили работу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Сильнейшая гололедица вынудила скорректировать графики вывоза мусора из отдельных населенных пунктов.

В понедельник, 19 декабря, непростая ситуация складывалась на юге области: в Карталинском, Варненском, Брединском, Нагайбакском и Чесменском районах, которые входят в состав Магнитогорского кластера. Вышедшие утром на маршрут мусоровозы во избежание ДТП пришлось вернуть в гаражи. До улучшения погодных условий вывоз отходов был временно приостановлен в следующих муниципальных образованиях:

- г. Карталы;

- поселки Ольховка, Степан Разин, Краснотал, Родники, село Великопетровка и 16 км в Карталинском районе;

- поселки Красная Заря, Новый Урал, Солнце, село Варна в Варненском районе;

- поселки Маяк, Московский, Натальинский, Новый Мир, Порт-Артур, Черноборский, а также село Чесма Чесменского района;

- село Лебединое и поселок Черниговский в Нагайбакском районе.

Из-за гололедицы накануне наблюдались сложности и с обслуживанием контейнерных площадок в ряде населенных пунктов Троицкого муниципального района: п. Суналы, п. Ясные поляны, с. Ключевка, п. Ляпино, п. Морозкино, п. Сливной, п. Березняки, с. Дробышево, п. Тогузак, п. Лагерный.

На видео, которое представили перевозчики, видно, как мусоровозы буквально разворачивает на превратившихся в каток дорогах.

Локальные проблемы с вывозом мусора могли возникать и в других муниципальных образованиях.

Региональный оператор внимательно отслеживает ситуацию на местах. По мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме.

В связи с ухудшением дорожной ситуации ЦКС обращается к руководителям районных администрации, дорожных служб и управляющих компаний оперативно проводить противогололедную обработку дорог и дорожных путей, ведущих к месту накопления ТКО. Только вместе мы сможем сделать наши города и поселки чистыми!

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