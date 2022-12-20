Бюджет Челябинска на 2023 год принят с дефицитом в 454 млн рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске принят городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024-25 годов. Объем доходов в следующем году по прогнозам чиновников составит 46,1 млрд рублей, израсходовать планируется 46,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 453,9 млн рублей.

Как отметили в Челябинской городской думе, 80% средств будет направлено на социальную сферу: это образование, социальная политика, культура и спорт. Самая большая сумма, 23 млрд рублей, пойдет на образование, 6,3 млрд рублей — на социальные выплаты и льготы, 4,9 млрд рублей — на дороги.

В городском бюджете заложены средства на приобретение трех детских садов в микрорайонах «Манхеттен», «Академ риверсайд» и Чурилово Lake City. Также будет построен детский сад в микрорайоне Яблочный. Продолжится строительство дороги в поселке Чурилово.

Ранее проект бюджета был вынесен на публичные слушания. Одна из партий предложила сократить расходы на праздничное и тематическое оформление города, а увеличить статьи на содержание объектов культурного наследия. Депутаты решили сумму в 1,2 млн рублей на праздники сохранить.

— Средства пойдут на День Победы в Великой Отечественной войне и День города Челябинска, — аргументировали отказ в Гордуме. — При этом в проекте бюджета предусмотрено 30,8 млн рублей на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия. Сумма в разы превышает бюджетные ассигнования 2022 года на эти цели.

Напомним, 22 декабря, в четверг, в окончательном третьем чтении будет принят областной бюджет. Этот документ также будет дефицитным.

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