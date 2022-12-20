Челябинский завод выполнил гособоронзаказ на поставку дизельных двигателей для танков

Фото: пресс-служба ЧТЗ

Челябинский завод завершил выполнение гособронзаказа. Министерство обороны запросило у ЧТЗ поставку дизельных двигателей и запчастей. Известно, что ими оснащаются танки Т-72, Т-90, а также артиллерийские установки и другая бронетанковая техника.

— Поставленные Министерством обороны задачи по прямым поставкам продукции были выполнены в начале декабря, — рассказал директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

В сентябре этого года еще один завод в Челябинской области взялся за выполнение гособоронзаказа. Тогда руководство искало новых работников, пообещав отсрочку от мобилизации.

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