В Челябинске разрешили строить микрорайон на месте бывшего профилактория

Проект прошел дополнительную проверку Фото: Артем ЛЕНЦ

На месте бывшего профилактория в Ленинском районе Челябинска все же построят микрорайон, несмотря на итоги первых публичных слушаний, где застройку запретили из-за особой строительной зоны участка. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Изначально на участке нельзя было возводить жилые дома — разрешено было только строительство общественно-деловых зданий. Однако теперь территория попала в смешанную общественно-деловую зону. В этом случае возможно строительство жилой застройки.

— Размещение многоквартирной жилой застройки также предусмотрено градостроительным регламентом для смешанной общественно-деловой зоны, как условно разрешенные виды использования, — сообщается в документации.

Ранее стало известно, что жители Челябинска на публичных слушаниях обсудят проект строительства ТРК и офисных зданий в центре Челябинска. Как уточнили в мэрии города, объекты должны появиться на месте сгоревших домов по улице Российской.

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