В Челябинской области проверят зарплаты мировых судей

Аудиторы выяснят, соблюдали ли нормы оплаты судейского труда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аудиторы проверят, как в Челябинской области тратят деньги на мировых судей. О начале инспекции сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Проверку проводят в областном ГУ юстиции и ГКУ «Центр обслуживания мировых судей».

Специалисты КСП выяснят, как судьям перечисляют зарплату. Кроме того, они проверят, оправданно ли тратили деньги на аренду помещений и покупку имущества для судов, а также изучат другие расходы, связанные с работой судей.

Как уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты, проверка плановая, она была назначена заранее.

Ранее в Челябинской области проверили траты на борьбу с коронавирусом.

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