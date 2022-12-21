В Челябинской области проверят зарплаты мировых судей

Аудиторы выяснят, соблюдали ли нормы оплаты судейского труда
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Аудиторы проверят, как в Челябинской области тратят деньги на мировых судей. О начале инспекции сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Проверку проводят в областном ГУ юстиции и ГКУ «Центр обслуживания мировых судей».
Специалисты КСП выяснят, как судьям перечисляют зарплату. Кроме того, они проверят, оправданно ли тратили деньги на аренду помещений и покупку имущества для судов, а также изучат другие расходы, связанные с работой судей.
Как уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты, проверка плановая, она была назначена заранее.
Ранее в Челябинской области проверили траты на борьбу с коронавирусом.
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