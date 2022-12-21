Их выбрали южноуральцы: ЖК «Белый хутор» назвали лучшим загородным комплексом в Челябинской области

Корпорация и построенный ей ЖК получили три диплома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одно дело знать, а другое – получить подтверждение от клиентов. Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки стала лучшей в сфере строительства и продаже жилья стандарт-класса, а их проект - «Белый хутор» - жители Челябинской области признали ведущим сразу в двух номинациях: «Лучший жилой комплекс» и «Лучший загородный комплекс».

Главный критерий, по которому определяли победителей конкурса «Лучший строитель», это народное признание. 37 компаний, работающих на строительном рынке Челябинской области, разделили по 20 номинациям. Лучших в своей сфере предложили выбрать самим жителям региона – тех, кому они доверяют, чьими услугами пользуются и чьи проекты считают успешными. Свои голоса за компании отдали порядка 18 тысяч южноуральцев.

Загородный квартал «Белый хутор» - один из самых масштабных проектов ЮУ КЖСИ, строительство которого началось в 2013 году. Сегодня, помимо жилых домов, Корпорация строит на территории микрорайона школу на 1100 мест и детский сад в привлечением федерального финансирования. Именно «Белый хутор» «взял» две награды в «Лучшем строителе», став лучшим жилым комплексом и лучшим загородным поселком.

В «Белом хуторе» строят вторую очередь домов. Фото: belyihutor/vk.com

ЮУ КЖСИ по итогам 2021 года входит в восьмерку крупнейших застройщиков региона. Кроме коммерческих проектов Корпорация участвует в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Только в этом году ключи от квартир получили около 300 семей: дети-сироты и граждане, переселяемые из аварийного жилья, - в Копейске, Еманжелинске и Верхнем Уфалее.

«Комсомольская правда-Челябинск» проводит конкурс «Лучший строитель» ежегодно уже в пятый раз. На протяжении нескольких месяцев жителям Челябинской области предлагают выбрать лидеров строительной сферы в 20 номинациях. Завершается конкурс большим строительным форумом и церемонией награждения.

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